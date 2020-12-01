Знаменитый российский певец Филипп Киркоров показал, как развлекается его маленькая дочь Алла-Виктория

В первый день зимы артист поделился новым снимком девочки на ее странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Судя по всему, Алла-Виктория решила по полной проникнуться зимним настроением и для этого отправилась на каток. На фото девочка запечатлена во время катания по льду на фоне праздничной иллюминации.

При этом сразу можно понять, что это дочь Киркорова, ведь на девочке стильный цветастый пуховик, явно от известного бренда. Волосы Аллы-Виктории собраны в милый хвостик и украшены розовым цветочком.

«Уверенно заезжаю в свой Новый год!», - говорится в подписи.

Поклонники звездного семейства тут же принялись комментировать снимок.

«Красавица! Будь счастлива, Звёздочка! Люблю Тебя, Зайка!», «Солнышко», «Будь счастлива! Пусть все мечты исполняются. Пусть этот праздник будет наполнен улыбками друзей, подарками и хорошим настроением», «Папина красотка!», «Маленькая принцесса, будь счастлива», «Красивая девчуля! Счастья тебе в жизни!», «Совсем взрослая уже», «Молодец! Папа катался? Не падал?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на фан-странице бывшей супруги Киркорова Аллы Пугачевой появилось фото, на котором улыбающаяся Примадонна обнимает маленькую Аллу-Викторию. При этом девочка придерживает изысканную диадему на голове.

"С днем рождения, Алла-Виктория Киркорова!" - говорится в подписи к фото.

Напомним, редкое фото с Пугачевой и дочкой Киркорова Аллой-Викторией слили в сеть: "Как же похожа на папу и...".

Как сообщала Politeka, Киркоров поделился болью от тяжелой утраты: "Вспоминаю и думаю каждый день...".

Также Politeka писала, что дети Аллы Пугачевой и Киркорова насторожили поразительным сходством.