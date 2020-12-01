Чого ж чекати українцям далі

На цьому тижні відбулася девальвація на 0,5%

Голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин розповів про причини зменшення реального курсу гривні у своєму Facebook, передає Politeka.net.

Так, за словами голови Ради НБУ, девальвація відбулася в результаті впливу попиту клієнтів банків на валюту, який виявився вище пропозиції (на 35 млн доларів в середньому за день). Це частково перекривалося коштом валютної позиції банків.

Данилишин повідомив, в ситуації помірного тиску на обмінний курс гривні НБУ третій тиждень поспіль утримувався від проведення операцій на валютному ринку.

Як зазначив голова Ради НБУ, на готівковому валютному ринку в другій декаді листопада продаж населенням іноземної валюти перевищував покупку.

В цілому ж за підсумками минулого місяця купівля населенням іноземної валюти вперше з початку року переважала над її продажем (чистий продаж готівкової іноземної валюти банками склав близько 135 млн доларів.

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Так, на найближчий тиждень очікується помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень близько 28,6 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,5/28,7 грн.

Крім цього, 100 доларів після найближчих вихідних буквально "озвіріє", відібравши у гривні 2,53 пункти. Схожа ситуація буде з курсом євро – у понеділок очікується подорожчання на 11,41 гривні.

Зазначимо, курс долара в Україні за останній місяць практично не змінився. За минулий місяць він виріс на 0,1% з 28,43 грн/долар на 31 жовтня до 28,46 грн/долар на 30 листопада.

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