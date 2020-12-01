Актриса студії "Квартал 95", українська модель Валерія Товстолес підкорила спокусливими танцями

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, на якому постала в дуже спокусливому образі. Лера була одягнена в обтягуючі лосини і мініатюрний топ. Вона ефектно рухалася під музику, виляючи стегнами і п'ятою точкою.

Варто відзначити, що Лера – володарка неймовірно стрункої фігури.

"У минулому житті я була бальницею. Можливо це так. Я нарешті через рік прийшла на танці. Мама з самого дитинства тягала мене на різні напрямки танцю і я їй шалено вдячна", - підписала пост зірка.

За короткий час під постом артистки залишили масу компліментів.

"Та ти і зараз бальниця", "потрібно тебе на @tanci1plus1", "Супер", "клас", "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Лера Товстолес починала свою кар'єру як модель. Вона навіть працювала на показах за кордоном. Пізніше вона спробувала себе в "Лізі сміху" і "Розсміши коміка". У "Жіночому кварталі" дівчина грає ролі красунь, моделей і коханок.

Раніше ми писали, що Товстолес вразила наповал гарячим образом. Дівчина була одягнена в топ і спідницю з розрізом. Зачіска і макіяж зробили свою справу, перетворивши модель в справжню супер-зірку.

Нагадаємо, що Лера Товстолес задерла ноги, захопивши виглядом:"божеволію".

Як повідомляла Politeka, Лера Товстолес зняла ліфчик і показала свої найсолодші місця, фото: "Аж слинки потекли...".

Також Politeka писала, що Лера Товстолес задерла струнку ніжку і похвалилася відсутністю трусиків: з такою не засумуєш.