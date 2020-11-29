Зірка "Квартал 95" Лера Товстолес зважилася на відверту фотосесію

Свіжі кадри з'явилися в особистому мікроблозі актриси в Instagram.

Так, відома артистка Лера Товстолес позбулася ліфчика і прикрила груди одним пальто, яке їй спеціально пошили на замовлення.

Якщо перше фото, на якому зірка "Квартал 95" прикриває свою "гідність" руками, зроблено в чорно-білому форматі, то інші - в звичних для очей тонах.

"Всім доброго ранку. Поки всі на вихідних, ми все одно працюємо. Вчора Ксюша Твердохліб зробила мені гарні фото. Пальто, яке мені шили на замовлення в ательє, вийшло просто дивовижне, таке пальто є тільки у мене)", - написала Лера Товстолес у підписі до нескромних знімків.

Відверта фотосесія припала до душі її шанувальникам і вони засипали дівчину захопленими коментарями.

"Як завжди", "Аж слинки потекли", "Лера, це вже трошки занадто. Не показуйте всім свої загадки", "коли оголенка?",- написали вони під публікацією актриси.

До цього ми писали, що Товстолес похвалилася бездоганною красою.

Так, зірка "Квартал 95" вирішила приміряти святкову сукню.

"Я мало в що вірю: гороскопи, астрологи, доля і карти Таро - це не моя історія. Але я вірю, що в Новий рік ми обнуляємося, можемо почати абсолютно нове життя і перевернути все з ніг на голову. Наприклад як 2020 рік нас всіх вивернув але хочеться звичайно в кращу сторону змінити своє життя", - написала артистка.

Нагадаємо, блондинка з "Кварталу 95" в спокусливій сукні зважилася на визнання

Як повідомляла Politeka, пекуча блондинка з "Квартал 95" похвалилася зміною іміджу

Також Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" вразила зовнішністю, показавши себе крупним планом.