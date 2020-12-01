Актриса студии "Квартал 95", украинская модель Валерия Товстолес покорила соблазнительными танцами

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором предстала в очень соблазнительном образе. Лера была одета в обтягивающие лосины и миниатюрный топ. Она эффектно двигалась под музыку, виляя бедрами и пятой точкой.

Стоит отметить, что Лера – обладательница невероятно стройной фигуры.

«В прошлой жизни я была бальницей. Возможно это так. Я наконец- то спустя год пришла на танцы. Мама с самого детства таскала меня на разные направления танца и я ей безумно благодарна», - подписала пост звезда.

За короткое время под постом артистки оставили массу комплиментов.

«Да ты и сейчас бальница», «Нужно тебя на @tanci1plus1», «Супер», «Класс», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Как известно, Лера Товстолес начинала свою карьеру как модель. Она даже работала на показах за границей. Позже она попробовала себя в «Лиге смеха» и «Рассмеши комика». В «Женском квартале» девушка играет роли красоток, моделей и любовниц.

Ранее мы писали, что Товстолес сразила наповал горячим образом. Девушка была одета в топ и юбку с разрезом. Прическа и макияж сделали свое дело, превратив модель в настоящую супер-звезду.

Напомним, что Лера Товстолес задрала ноги, восхитив видом: «Схожу с ума».

Как сообщала Politeka, Лера Товстолес сняла лифчик и показала свои самые сладкие места, фото: "Аж слюнки потекли...".

Также Politeka писала, что Лера Товстолес задрала стройную ножку и похвасталась отсутствием трусиков: с такой не загрустишь.