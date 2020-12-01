В Україні ціни на різні продукти починають змінюватися напередодні Нового року

Більшість сімей починають замислюватися про закупівлю продуктів до свят заздалегідь, а продавці стежать за цими тенденціями і змінюють ціни на свою користь. Про те, у скільки може обійтися новорічний стіл цього року, розповіли «Вести».

Так, експерти помітили, що в порівнянні з минулим роком на прилавках з'явилося більше недорогих овочів. Однак, економісти відзначають, що це може бути пов'язано із загальним падінням доходів населення.

Що стосується м'ясних продуктів, то ціни на свинину і баранину залишилися такими ж, як і на початку року, проте телятина, яловичина і ковбасні вироби все ж подорожчали.

"Ціни на м'ясні вироби вже захмарні, на ковбаси, зокрема", - розповів голова Національної асоціації виробників м'яса і м'ясопродуктів "Укрм'ясо" Володимир Попов.

Уточнюється, що зараз середні ціни на яловичину складають від 150 до 200 грн за кг, а на свинину – близько 150 грн. Очікується, що ближче до свят через підвищений попит ціни можуть зрости ще на 10%.

У свою чергу, економіст Олег Пендзін зазначив, що особливого подорожчання риби і морепродуктів чекати не варто, якщо не відбудеться різкого стрибка курсу долара.

"Не секрет, що вже зараз на ввезений товар ціна долара — по 30 гривень", - уточнив експерт.

В цілому ж відомий "індекс олів'є" цього року складе 226,99 грн за 3 кг традиційного новорічного салату. У порівнянні з минулим роком він виріс на 20%. Так, цього року українцям доведеться викласти 108 грн за 600 г вареної ковбаси, 46,2 грн за 500 г солоних огірків, 29,6 грн за 425 г зеленого горошку, 18 грн за 300 г майонезу, 17,84 грн за 8 курячих яєць, 5,5 грн за 600 г картоплі, 1,05 грн за 250 г моркви і 0,8 грн за 200 г цибулі.

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