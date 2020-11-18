В Украине начнут действовать «приоритетные часы» для пенсионеров, во время которых им будет проще делать покупки в магазинах
О том, что соответствующая инициатива Кабмина вступила в силу рассказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в Украине было решено ввести карантин выходного дня, в соответствии с которым в выходные могут работать только объекты критической инфраструктуры, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Вместе с этим было предложено ввести «приоритетные часы» для пожилых людей, во время которых они смогли бы более комфортно совершать покупки в магазинах.
«"Приоритетные часы" действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому», - рассказал Степанов.
На редком фото Пугачевой с братом и родителями нашли копию ее дочери Лизы: "Боже мой...."
"Невеста" Харламова без стыда выставила свою гордость и заставила краснеть: «Как они стали такие большие?»
Сбежавший от Наташи Королевой Тарзан забрался верхом на мужика, сеть кипит: «Не позорь ее»
Оборвалась жизнь целителя, который спасал Данилко и Киркорова, осталось пророчество о вирусе: «Особо опасен будет до…»
Он напомнил о том, что люди старше 65 лет относятся к группе риска в связи с пандемией, поэтому им нужно как можно меньше контактировать с другими людьми. «Приоритетные часы» вводятся для того, чтобы они могли посещать магазины без лишней давки и большого скопления людей, которые могут быть потенциальными разносчиками вируса.
Степанов также заявил, что карантин выходного дня призван замедлить темп распространения заболевания в Украине.
Напомним, украинцам готовят жизнь "по пропускам", Шмыгаль озвучил правила: "Всем, кто был...".
Как сообщала Politeka, карантин ужесточат по-максимуму, попасть в кафе и ТРЦ будет невозможно: "Без сканирования...".
Также Politeka писала, что штрафы на карантине по-новому, Шмыгаль анонсировал пять решений: "В ближайшее время...".