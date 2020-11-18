В Украине начнут действовать «приоритетные часы» для пенсионеров, во время которых им будет проще делать покупки в магазинах

О том, что соответствующая инициатива Кабмина вступила в силу рассказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Украине было решено ввести карантин выходного дня, в соответствии с которым в выходные могут работать только объекты критической инфраструктуры, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Вместе с этим было предложено ввести «приоритетные часы» для пожилых людей, во время которых они смогли бы более комфортно совершать покупки в магазинах.

«"Приоритетные часы" действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому», - рассказал Степанов.

Он напомнил о том, что люди старше 65 лет относятся к группе риска в связи с пандемией, поэтому им нужно как можно меньше контактировать с другими людьми. «Приоритетные часы» вводятся для того, чтобы они могли посещать магазины без лишней давки и большого скопления людей, которые могут быть потенциальными разносчиками вируса.

Степанов также заявил, что карантин выходного дня призван замедлить темп распространения заболевания в Украине.

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