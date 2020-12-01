"Все, на що ви здатні - це обсмоктувати мої рухи"

Потап вирішив вибачитися за кліп своєї підопічної Наді Дорофєєвої, знятий на алеї Героїв Небесної Сотні та презентований напередодні річниці розстрілів на Майдані

Емоційне відео продюсер оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Хочу вибачитись перед всіма, кого обурило останнє відео (кліп на пісню Gorit - ред.). Це наша помилка. Недогледіли, не подумали, не хотіли нікого образити. Вибачте. Наша помилка", - сказав Потап.

Однак на цьому він не зупинився. Подальша його промова обурила українців не менше, ніж кліп.

Потап зокрема прокоментував співпрацю з російською виконавицею Ольгою Бузовою.

"Коли я побачив український чарт Apple Music, я був у шоці. Нас перемогла російська попса та реп, це варто визнати. Як потрапити на слух нашому слухачеві? Треба бути модним. Треба бути Єгором Крідом, Моргенштерном або привернути увагу якоюсь витівкою", - заявив Потап.

Саме тому йому прийшла ідея записатися з Бузовою. "Якою б вона не була", - заявив продюсер.

За словами Потапа, саме так український гурт може збільшити свою аудиторію.

"Експансія української музики починається не з треків українською, а з присутності. Нас немає. Артисти їдуть з України, а ті, хто залишається, потрапляє під прес таких долбодятлів, як ти", - висловився продюсер.

На переконання Потапа тільки такі люди як він когут вести країну вперед.

"Ви не лідери,ви не ікони, не можете повести країну вперед, ви тільки гальмуєте своєю поляризацією суспільства всіх нас. Нам потрібні інші люди. Такі як я. Які вміють працювати. Все, на що ви здатні, - це обсмоктувати мої рухи", - говорить артист.

Потап додав, що може робити все, що завгодно і його все одно будуть любити, адже перемоги окремо українця - це перемоги всієї країни. Також він згадав, що платить державі податки.

"Я, заслужений артист України, вважаю, що можу співати і записуватися з ким завгодно, якщо це приносить користь моїй державі [...] Я - справжній козак. У вас немає такого лідера, як я. Я справжній. Я - ваш новий президент. Звикайте до цієї думки", - заявив Потап.

На його думку українцям варто більше поважати один одного.

"Україна воює кожен день, а ви так і не навчилися поважати один одного… Знайдіть у собі сили визнати. Що ви наговорюєте на інших, бо самі нездатні нічого зробити і змінити», - заявив артист.

Мережу обурило висловлювання Потапа.

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