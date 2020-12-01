Завтра, 2 грудня, волога погода домінуватиме у деяких регіонах України

Таку інформацію у своєму Facebook оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

Вона попередила, що дощі з мокрим снігом завтра очікуються на Півночі, у центральних областях та у південній частині, окрім Запоріжжя та Криму.

Разом з опадами до областей прийде ожеледиця, також можливе налипання мокрого снігу.

У східних областях суттєві опади малоймовірні, а в західних областях буде навіть сонячна погода.

"Температура повітря в Україні найближчої ночі передбачається 0-4 градуси морозу, в західних областях 4-11 градусів морозу. Завтра вдень вона становитиме від -2 до +2, на крайньому півдні до 2-5 градусів тепла", - продовжила Діденко у своєму Facebook.

У столиці також можливий сніг, а вдень буде хмарно та вогко. Вночі варто очікувати до -4 градусів, а вдень стовпчики термометрів можуть піднятися до нуля.

В Гідрометцентрі, зокрема, раныше попереджали, що у цьому році варто очікувати аномально теплу погоду, як у попередньому.

Метеорологи пояснюють таке явище тим, що на погоду в Європі будуть впливати, в першу чергу, Атлантичний і Північний Льодовитий океани, які зараз мають дуже високу температуру, саме тому зима буде аномальною

А істотне похолодання українці вже відчують напередодні Дня святого Миколая.

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