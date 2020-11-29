Кінець листопада запам'ятається українцям млявою та сонною погодою
Такий прогноз у своєму Facebook повідомила авторитетний синоптик Наталка Діденко.
Через дію атмосферного фронту у деяких регіонах можливі дощі.
Дощ з мокрим снігом, як попереджає Діденко, можливий вздовж смуги Сумщина-Полтавщина-Черкащина, далі захопить Кропивницький з районами, Миколаївську та Одеську області.
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Водіям потрібно бути уважними на дорозі, оскільки через низьку температуру можливе налипання мокрого сніг та ожеледиця.
Вдень стовпчики термометрів у західних та північних областях піднімуться з -2 до +2 градусів, у центральних регіонах - до +4, у Дніпрі та районах - до +6 градусів. А найтепліше буде у Криму.
"На Сході України буде +2+5 градусів. У південній частині на Одещині та Миколаївщині +2+4 градуси, на Херсонщині та Запоріжжі +4+8 градусів, в Криму до +12 градусів", - продовжила Наталка Діденко у свіжому прогнозі.
У Києві завтра, 30 листопада, буде прохолодно, а температура коливатиметься в межах +1. Вранці можливе сонечно, істотних опадів не прогнозується.
Варто відзначити, що в Гідрометцентрі прогнозують, що зима в Україні буде аномально теплою, як минулого року.
Метеорологи пояснюють це тим, що на погоду в Європі будуть впливати, в першу чергу, Атлантичний і Північний Льодовитий океани, які зараз мають дуже високу температуру.
А істотне похолодання має прийти до України вже до Дня святого Миколая.
Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".