Кінець листопада запам'ятається українцям млявою та сонною погодою

Такий прогноз у своєму Facebook повідомила авторитетний синоптик Наталка Діденко.

Через дію атмосферного фронту у деяких регіонах можливі дощі.

Дощ з мокрим снігом, як попереджає Діденко, можливий вздовж смуги Сумщина-Полтавщина-Черкащина, далі захопить Кропивницький з районами, Миколаївську та Одеську області.

Водіям потрібно бути уважними на дорозі, оскільки через низьку температуру можливе налипання мокрого сніг та ожеледиця.

Вдень стовпчики термометрів у західних та північних областях піднімуться з -2 до +2 градусів, у центральних регіонах - до +4, у Дніпрі та районах - до +6 градусів. А найтепліше буде у Криму.

"На Сході України буде +2+5 градусів. У південній частині на Одещині та Миколаївщині +2+4 градуси, на Херсонщині та Запоріжжі +4+8 градусів, в Криму до +12 градусів", - продовжила Наталка Діденко у свіжому прогнозі.

У Києві завтра, 30 листопада, буде прохолодно, а температура коливатиметься в межах +1. Вранці можливе сонечно, істотних опадів не прогнозується.

Варто відзначити, що в Гідрометцентрі прогнозують, що зима в Україні буде аномально теплою, як минулого року.

Метеорологи пояснюють це тим, що на погоду в Європі будуть впливати, в першу чергу, Атлантичний і Північний Льодовитий океани, які зараз мають дуже високу температуру.

А істотне похолодання має прийти до України вже до Дня святого Миколая.

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