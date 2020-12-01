Завтра, 2 декабря, влажная погода будет доминировать в некоторых регионах Украины

Такую информацию в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко.

Она предупредила, что дожди с мокрым снегом завтра ожидаются на Севере, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма.

Вместе с осадками в области придет гололедица, также возможно налипание мокрого снега.

В восточных областях существенные осадки маловероятны, а в западных областях будет даже солнечная погода.

"Температура воздуха в Украине ближайшей ночью предполагается 0-4 градуса мороза, в западных областях 4-11 градусов мороза. Завтра днем она составит от -2 до +2, на крайнем юге до 2-5 градусов тепла", - продолжила Диденко в своем Facebook.

В столице также возможен снег, а днем будет облачно и сыро. Ночью стоит ожидать до -4 градусов, а днем столбики термометров могут подняться до нуля.

В Гидрометцентре, в частности, ранее предупреждали, что в этом году стоит ожидать аномально теплую погоду, как в предыдущем.

Метеорологи объясняют такое явление тем, что на погоду в Европе будут влиять, в первую очередь, Атлантический и Северный Ледовитый океаны, которые сейчас имеют очень высокую температуру, именно поэтому зима будет аномальной

А существенное похолодание украинцы уже почувствуют накануне Дня святого Николая.

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