Завтра, 2 декабря, влажная погода будет доминировать в некоторых регионах Украины
Такую информацию в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко.
Она предупредила, что дожди с мокрым снегом завтра ожидаются на Севере, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма.
Вместе с осадками в области придет гололедица, также возможно налипание мокрого снега.
14-летняя дочка Ольги Фреймут изменилась до неузнаваемости: "Когда я перестала выглядеть, как..."
Полный локдаун в Украине с 23 декабря: Степанов сделал срочное заявление, «Это решение…»
"Аж противно": молодая жена Преснякова в прозрачном платье сбежала на тусовки спустя месяц после родов
Самая богатая певица Украины после болезни рассказала о новой беде в семье: «Это случилось с моим мужем…»
В восточных областях существенные осадки маловероятны, а в западных областях будет даже солнечная погода.
"Температура воздуха в Украине ближайшей ночью предполагается 0-4 градуса мороза, в западных областях 4-11 градусов мороза. Завтра днем она составит от -2 до +2, на крайнем юге до 2-5 градусов тепла", - продолжила Диденко в своем Facebook.
В столице также возможен снег, а днем будет облачно и сыро. Ночью стоит ожидать до -4 градусов, а днем столбики термометров могут подняться до нуля.
В Гидрометцентре, в частности, ранее предупреждали, что в этом году стоит ожидать аномально теплую погоду, как в предыдущем.
Метеорологи объясняют такое явление тем, что на погоду в Европе будут влиять, в первую очередь, Атлантический и Северный Ледовитый океаны, которые сейчас имеют очень высокую температуру, именно поэтому зима будет аномальной
А существенное похолодание украинцы уже почувствуют накануне Дня святого Николая.
Напомним, Снежная погода прорвалась в Украину, зима "заморозит" некоторые области
Как сообщала Politeka, Зимняя погода уже ворвалась в Украину, ливни со снегом ударят по ряду областей
Также Politeka писала, что Атмосферный фронт со снегом и оттепелью до +12 испытает Украину, новый прогноз погоды