Відносно теплий атмосферний фронт поки не планує йти з України, але з погодою пощастить не усім
Про це у своєму особистому Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що 1 грудня буде хмарним, а у деяких регіонах України можливі опади.
У західних регіонах буде сухо, а в інших областях переважатиме хмарна та волога погода.
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"Атмосферний фронт, який вже сьогодні господарює в Україні, завтра ще також затримається і зумовить опади - дощ та сніг - вздовж смуги від Чернігівщини, Сумщини через Черкащину, через Кропивницький з районами, до Одеської та Миколаївської областей. Зачепить Вінниччину та Київщину. Все, що не ввійшло до цього смугастого переліку - без істотних опадів", - запевняє Діденко, публікуючи свіжий прогноз погоди на 1 грудня.
У більшості областях температура коливатиметься від -2 до +2 градусів, а суттєві морози навідаються на Захід: в прикарпатських областях до -5-11 градусів.
"У Києві зима розпочнеться вологою прохолодною погодою - або мряка, або навіть вдень може політати невеликий сніжок. 1-го грудня температура повітря протягом доби в столиці становитиме від -1 до +1", - резюмувала Діденко у своєму Facebook.
В Гідрометцентрі, зокрема, раныше попереджали, що зима в Україні буде аномально теплою, як минулого року.
Метеорологи пояснюють це тим, що на погоду в Європі будуть впливати, в першу чергу, Атлантичний і Північний Льодовитий океани, які зараз мають дуже високу температуру.
А істотне похолодання українці вже відчують напередодні Дня святого Миколая.
Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
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