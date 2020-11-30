Відносно теплий атмосферний фронт поки не планує йти з України, але з погодою пощастить не усім

Про це у своєму особистому Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що 1 грудня буде хмарним, а у деяких регіонах України можливі опади.

У західних регіонах буде сухо, а в інших областях переважатиме хмарна та волога погода.

"Атмосферний фронт, який вже сьогодні господарює в Україні, завтра ще також затримається і зумовить опади - дощ та сніг - вздовж смуги від Чернігівщини, Сумщини через Черкащину, через Кропивницький з районами, до Одеської та Миколаївської областей. Зачепить Вінниччину та Київщину. Все, що не ввійшло до цього смугастого переліку - без істотних опадів", - запевняє Діденко, публікуючи свіжий прогноз погоди на 1 грудня.

У більшості областях температура коливатиметься від -2 до +2 градусів, а суттєві морози навідаються на Захід: в прикарпатських областях до -5-11 градусів.

"У Києві зима розпочнеться вологою прохолодною погодою - або мряка, або навіть вдень може політати невеликий сніжок. 1-го грудня температура повітря протягом доби в столиці становитиме від -1 до +1", - резюмувала Діденко у своєму Facebook.

В Гідрометцентрі, зокрема, раныше попереджали, що зима в Україні буде аномально теплою, як минулого року.

Метеорологи пояснюють це тим, що на погоду в Європі будуть впливати, в першу чергу, Атлантичний і Північний Льодовитий океани, які зараз мають дуже високу температуру.

А істотне похолодання українці вже відчують напередодні Дня святого Миколая.

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