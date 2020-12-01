Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова підкорила своїм шикарним виглядом в міні

Шикарна артистка намагається завжди виглядати бездоганно, пише Politeka.net. На будь-які зйомки зірка намагається підбирає не тільки стильний, але і образ, що запам'ятовується.

Цього разу артистка постала в синьому топіку. Короткий наряд підкреслив груди артистки, а також злегка оголив животик.

Зверху Бузова одягла синій піджак, який прикрив деякі частини тіла і зробив образ елегантніше.

Також зірка натягнула на стегна чорну спідничку, що оголила стрункі ніжки. Чорні туфельки з пушком виглядали цікаво.

Завершили образ Ольги різні прикраси, а також висока зачіска з хвилястими локонами і макіяж з акцентом на очі.

Ці кадри були оприлюднені в сторіс і не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, проте артистка також в цьому образі постала на відео- бумерангу.

За три години пост зібрав майже 400 тисяч переглядів.

"Просто бомба😍"," розумниця і красуня😍", " 😍 😍 Оля ви супер щастя вам з Давою😍", "Оля, як ти все встигаєш?", "Яка ти молодець ❤️", " Олечка 😻", " Чарівна!!!✨ 💥 ✨ ", "Ви красуня", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова відображена в шапці-вушанці і рукавицях з білим хутром. При цьому плечі співачки абсолютно голі. Деяким користувачам мережі здалося, що співачка занадто роздягнена, як для зими.

"З 1 днем зими, мої хороші . Я вже на зйомках🎥 ✊ 🏻. А які у вас плани на грудень?",- написала артистка.

Користувачі захопилися фото артистки і написали про свої плани на день.

Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні: "жахливе...".

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала: "ти була прекрасна, дівчинка моя".

Також Politeka писала, що зухвала Бузова показала характер прямо на підлозі і нарвалася на несподівану реакцію: "досить поганити...".