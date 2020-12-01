Российская телеведущая и певица Ольга Бузова покорила своим шикарным видом в мини

Шикарная артистка старается всегда выглядеть безупречно, пишет Politeka.net. На любые съемки звезда подбирает не только стильный, но и запоминающийся образ.

В этот раз артистка предстала в синем топике. Короткий наряд подчеркнул грудь артистки, а также слегка оголил животик.

Сверху Бузова надела синий пиджак, который прикрыл некоторые части тела и сделал образ элегантнее.

Также звезда натянула на бедра черную юбочку, оголившую стройные ножки. Черные туфельки с пушком смотрелись интересно.

Завершили образ Ольги различные украшения, а также высокая прическа с волнистыми локонами и макияж с акцентом на глаза.

Эти кадры были обнародованы в сторис и не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, однако артистка также в этом образе предстала на видео-бумеранге.

За три часа пост собрал почти 400 тысяч просмотров.

"Просто бомба😍", "Умница и красавица😍", "😍😍Оля вы супер счастья вам с Давой😍", "Оля,как ты все успеваешь?", "Какая ты молодец ❤️", "Олечка 😻", "Волшебная!!!✨💥✨", "Вы красавица", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова запечатлена в шапке-ушанке и варежках с белым мехом. При этом плечи певицы абсолютно голые. Некоторым пользователям Сети показалось, что певица слишком раздета, как для зимы.

«С 1 днем зимы, мои хорошие . Я уже на съемках 🎥✊🏻 . А какие у вас планы на декабрь?», - написала артистка.

Пользователи восхитились фото артистки и написали о своих планах на день.

Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье: "Ужасное...".

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова оказалась на грани жизни и смерти, страховка не сработала: "Ты была прекрасна, девочка моя".

Также Politeka писала, что дерзкая Бузова показала характер прямо на полу и нарвалась на неожиданную реакцию: "Хватит поганить...".