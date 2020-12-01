Королева Єлизавета II може ускладнити фінансове становище Меган Маркл і принца Гаррі

Про це пише Телеграф.

Як відомо, після втечі в США колишні герцоги Сассекські підписали з сервісом Netflix угоду на $112 млн.

Згідно з контрактом, Меган Маркл і принц Гаррі зобов'язані займатися виробництвом документальних фільмів, серіалів, а також дитячих програм.

Незважаючи на те, що зоряна пара всіма силами намагається відгородитися від королівських правил і залежного життя при дворі - їм це вдається вкрай важко, і проблем доставляє їх фінансове становище після втечі в США.

Але проблем з грошима колишнім герцогам може додати королева Єлизавета II, якій не складе труднощів зірвати угоду з сервісом Netflix, через що Маркл та Гаррі залишаться без грошей.

За словами Королівського оглядача Анни Уайтлок, зрив угоди може "формалізувати розкол" в королівській родині, і тим самим Єлизавета, нібито, провчить Меган Маркл і принца Гаррі, які втекли з палацу.

"Я підозрюю, що мало що зміниться, але палац може спробувати заборонити Сассекським брати участь у комерційних і медійних заходах", - підкреслила вона в коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл влітку втратила другу дитину. Будучи вагітною, колишня герцогиня відчула сильний біль у животі, коли няньчилася зі своїм первістком Арчі.

Через якийсь час Меган Маркл вже опинилася в лікарні, а молодший син принцеси Діани тримав її за руку.

Офіційно Королівський палац відмовився коментувати трагедію з дитиною Меган Маркл і принца Гаррі, але джерела стверджують, що у Єлизавети II відразу ж підтримали колишніх герцогів у зв'язку з втратою другої дитини.

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