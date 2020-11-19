Меган Маркл и принцу Гарри пришлось сознаться во вранье из-за нового скандала

Речь идет об официально сделанном заявлении герцогов Сассекских, касающемся книги "Обретая свободу" Омида Скоби и Кэролайн Дюран. В ней описывался путь Меган Маркл и принца Гарри от их знакомства до момента, когда они решили покинуть королевское семейство, пишет Мirror.

Особенность повествания заключалась в том, что пару подали в очень выгодном для них свете. А вот членов королевской семьи Великобритании наоборот крайне негативно, как притеснителей Меган Маркл. Книга вызвала настоящий скандал.

Принц Гарри и Меган Маркл уверяли, что не причастны к созданию книги. Но недавно, в ходе процесса Меган Маркл против издания Mail on Sunday из-за публикации письма герцогини к ее отцу, супруге принца Гарри пришлось признаться во лжи и рассказать об участии в создании книги.

Так, адвокаты издания получили доказательство, что это именно она снабжала Скоби информацией, на которой он построил книгу. В итоге юристы выставили герцогиню вруньей.

В результате Меган Маркл сыграла на опережение. Она фактически признала, что сама являлась источником информации для книги, направленной против королевского семейства. Хотя, чтобы не попасться, она передавала сведения не лично, а через одну из своих подружек.

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл и принц Гарри взбесили окружение Елизаветы II поступком на $100 млн.

После сделки с Netlflix на $100 млн Меган Маркл и принц Гарри щедро выигрывают от искажения правды о королевской семье, ведь теперь младший сын принцессы Дианы может обрести долгожданную "финансовую свободу" в США.

Но новость о сделке вызвала негодование в Букингемском дворце - особенно у тех, кто связан с принцами Чарльзом и Уильямом. По информации СМИ, у Елизаветы II недоумевают, как герцоги могут брать деньги у тех, кто предает их семью.

Напомним, раскрыта подростковая тайна Маркл.

Как сообщала Politeka, на Меган Маркл набросилась родная сестра, всплыли громкие обвинения.

Также Politeka писала, что принц Гарри жестко поплатился за брак с Меган Маркл.