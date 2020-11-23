От герцогов такого не ожидали

Меган Маркл и принц Гарри решились на серьезный шаг, не посоветовавшись с Елизаветой II и другими членами семьи

Об этом пишет Elle.

На днях появилась информация, что бывшие герцоги передали ключи от загородней резиденции Фрогмор своим кузенам — принцессе Евгении и ее мужу Джеку Бруксбанку.

Но это решение Меган Маркл и принц Гарри приняли самостоятельно, не посоветовавшись ни с Елизаветой II, ни с Чарльзом, которые и подарили паре этот особняк. И такой поступок огорошил старших членов королевской семьи.

В Букингемском дворце официально не сообщили, будет ли принцесса Евгения после поступка Маркл и Гарри платить арендную плату за коттедж, но ясно одно - герцоги расстроили своим поступком Елизавету II и Чарльза.

«Фрогмор является частной резиденцией герцога и герцогини Сассекских, и поэтому любые договоренности являются их личным делом», — подчеркнули у Елизаветы II.

До того мы рассказывали, что в Великобритании волна негатива из-за миллионной сделки Меган Маркл и принца Гарри с сервисом Netflix

Королевские эксперты и общество требуют, чтобы бывшие герцоги разорвали сделку с Netflix на $100 млн.

Причина скандала - сериал "Корона", который снимает и выпускает стриминговый сервис, в котором королевскую семью показывают с другого ракурса.

В окружении королевы Елизаветы II не понимают, как бывшие герцоги могут брать деньги у тех, кто высмеивает королевскую семью, в том числе и мать принца Уильяма Диану.

Напомним, раскрыта подростковая тайна Маркл

Как сообщала Politeka, на Меган Маркл набросилась родная сестра, всплыли громкие обвинения

Также Politeka писала, что принц Гарри жестко поплатился за брак с Меган Маркл