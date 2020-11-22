Меган Маркл не досталось кольцо из коллекции принцессы Дианы, которое хранилось у ее мужа принца Гарри

Многие ожидали, что принц Гарри подарит кольцо принцессы Дианы своей жене Меган Маркл, но он поступил как настоящий джентльмен. В частности, принц подарил кольцо с сапфиром своему брату, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Об этом рассказал Пол Баррелл, экс-дворецкий принцессы Уэльской, передают Дни24.

По мнению принца Гарри, в один день украшение могло бы оказаться на руке той, кто станет королевой Великобритании.

"Это было бескорыстно и очень по‑доброму — именно такой была и Диана", - рассказал экс-дворецкий принцессы Уэльской.

Оказывается, как только герцог Кембриджский решился сделать предложение Кейт Миддлтон, брат сказал ему: "Разве не было бы уместно, чтобы у нее было мамино кольцо?".

Также ранее сообщалось, что принц Уильям еще в начале пандемии переболел уханьским вирусом. Однако старший сын принцессы Дианы и Букингемский дворец держали в тайне эту новость, чтобы не шокировать британский народ.

СМИ уверяют, что были такие моменты, когда мужу герцогини было тяжело дышать, из-за чего были напуганы члены королевской семьи. И не исключено, что Кейт Миддлтон могла стать вдовой.

Напомним, Принц Уильям внезапно бросил Кейт Миддлтон.

Как сообщала Politeka, принц Уильям взбешен поведением Меган Маркл и принца Гарри.

Также Politeka писала, что У 7-летнего сына Миддлтон и Уильяма требуют вернуть драгоценный подарок.