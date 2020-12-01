Клієнт не може домогтися від Ощадбанку повернення його карти, яку "зажував" один з терміналів

Скарга з'явилася на тематичному порталі Otzyvua.

Клієнт поскаржився, що його карту зажував термінал в одному з відділень державного Ощадбанку, але навіть звернення на гарячу лінію не вирішило цю проблему.

Більш того чоловік здивований, як по-хамськи з ним спілкувалася співробітниця Ощадбанку, коли він їй озвучив свою проблему.

"Здивувало хамське ставлення з посмішками за телефоном головного відділення Солом'янського р-ну (Олексіївська,13). По-перше, додзвонитися на їх номер 0442703863 зміг тільки після скарги на гарячу лінію банку, оскільки вони елементарно не хотіли брати трубку. Нарешті, коли дівчина зволила відповісти, вона просто посміхалася: "А навіщо ви вставляли карту в термінал?". На мої прохання повідомити, коли буде інкасація даного терміналу, щоб я зміг отримати мою карту, вона відмовилася говорити", - в подиві чоловік.

Він також задався питанням, чому через безвідповідальність працівників державного Ощадбанку повинні страждати прості клієнти.

"Це не банк, це-позорище! Що за ставлення до клієнтів? Чому вони повинні страждати через безвідповідальність працівників банку? Наводжу фотографію,на якій видно, що через 10 днів терміналом так ніхто і не займається. Ганьба ощадбанку!",- додав він і прикріпив співоветствующий знімок до своєї скарги.

Зазначимо, що офіційної реакції на скаргу з боку Ощадбанку не було.

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