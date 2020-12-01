Клієнт не може домогтися від Ощадбанку повернення його карти, яку "зажував" один з терміналів
Скарга з'явилася на тематичному порталі Otzyvua.
Клієнт поскаржився, що його карту зажував термінал в одному з відділень державного Ощадбанку, але навіть звернення на гарячу лінію не вирішило цю проблему.
Більш того чоловік здивований, як по-хамськи з ним спілкувалася співробітниця Ощадбанку, коли він їй озвучив свою проблему.
Волога Ельза Хоск з Victoria's Secret наробила шуму видом в шкірі і корсеті: "Як жарко"
Нахабний Кошовий з "Квартал 95" покаявся за жарт над відомим українцем, скандальне відео: "Зовсім з дуба впав..."
Чарівна "наречена" Харламова вивалила бюст з декольте, притулившись до інструменту: "Хороша стійка"
Заплакана Тодоренко поділилася особистим горем, кадри ридань: "Дуже шкода, що Влад…"
"Здивувало хамське ставлення з посмішками за телефоном головного відділення Солом'янського р-ну (Олексіївська,13). По-перше, додзвонитися на їх номер 0442703863 зміг тільки після скарги на гарячу лінію банку, оскільки вони елементарно не хотіли брати трубку. Нарешті, коли дівчина зволила відповісти, вона просто посміхалася: "А навіщо ви вставляли карту в термінал?". На мої прохання повідомити, коли буде інкасація даного терміналу, щоб я зміг отримати мою карту, вона відмовилася говорити", - в подиві чоловік.
Він також задався питанням, чому через безвідповідальність працівників державного Ощадбанку повинні страждати прості клієнти.
"Це не банк, це-позорище! Що за ставлення до клієнтів? Чому вони повинні страждати через безвідповідальність працівників банку? Наводжу фотографію,на якій видно, що через 10 днів терміналом так ніхто і не займається. Ганьба ощадбанку!",- додав він і прикріпив співоветствующий знімок до своєї скарги.
Зазначимо, що офіційної реакції на скаргу з боку Ощадбанку не було.
Нагадавши, Оплата комуналки в "Ощадбанку" обернулася НП
Як повідомляла Politeka, Ощадбанк відмовляє в закритті банківських карт
Також Politeka писала, що Гроші українців в Ощадбанку крадуть через банкомати