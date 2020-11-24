Клиент не понимает, как государственный Ощадбанк допустил списание крупной суммы с его счета
Негативный отзыв был опубликован на портале Минфин.
По его словам, сперва ему пришло сообщение на телефон, что якобы был неверно введен PIN-код. Убедившись, что банковская карта на месте, он успокоился.
Но через время выяснилось, что пока он спал кто-то снял с его счета 14000 грн несколькими транзакциями.
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"Через некоторое время увидел в приложение Ощадбанк24 что в 6-40 списали через банкомат 14000 грн. 14 раз по 1000 грн. Как можно списать деньги без карты? Третьим лицам карту, пин, телефон не давал. С незнакомых номеров телефон не брал. Просто супер защита у банка", - пожаловался клиент.
Мужчине посоветовали обращаться в полицию и писать заявление из-за кражи денег. Он также добавил, что будет до последнего добиваться возврата личных средств обратно на счет.
"Позвонил на горячую линию сказали обращаться в полицию. Завтра пойду писать заявление. Но понятно что ничем это не закончится. Этой мой последний опыт сотрудничества с этим банком. Но я это так не оставлю. Будет запросы во всех органы", - резюмировал мужчина в своей жалобе на портале Минфин.
"Добрый день! Стоит отметить, что карты банка имеют все необходимые уровни защиты в соответствии с правилами и требованиями международных платежных систем. Можем предположить, что данные вашей карты были скомпрометированы. Рекомендуем обратиться в правоохранительные органы для написания соответствующего заявления и проведения расследования", - ответил на жалобу представитель государственного Ощадбанка.
В комментариях другие клиенты предположили, что мужчина стал жертвой мошенников, которые активно используют скимминг.
"Карта где-то была скомпрометирована..", "Скимминг", "Неужели сложно переводить деньги на мобильные сбережения", - написали они в комментариях.
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