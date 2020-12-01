Рахунки українців у Приватбанку блокуються після спроби пройти верифікацію

Про це у скарзі розповів незадоволений клієнт, опублікувавши її на Мінфіні під назвою "Банк близько до дна".

Йому прийшло повідомлення про необхідність пройти верифікацію в мобільному додатку.

Але його рахунки відразу ж блокують через "фінансування тероризму".

"Фоткаю паспорт, натискаю відправити і ... тут же мене блокують з формулюванням ... моніторинг ... фінансування тероризму ... та інша єресь! Переговори в чаті, спілкування на гарячій лінії як спілкування сліпого з глухим. З роботом простіше говорити. Прошу поясніть причину? Спочатку говорили вам передзвонять протягом 7 днів, що мені надішлють лист на адресу, що я повинен прийти у відділення і т.д., але ніхто нічого зрозумілого про причини", - дивується клієнт.

За його словами, з моменту блокування пройшло вже два тижні, а на рахунках ПриватБанк заблокував близько $2 тисяч.

"Кажу, на хвилиночку, живу зараз за кордоном, пандемія, локдауни, до весни ніяк, дайте хоча б лист на електронку-нуль реакції, інших варіантів не передбачено!. А на рахунках близько 2 тисяч вічно зелених в різних грошах. Ось як "добрий банк" одним клацанням позбавив мене моїх же грошей і коштів співіснування. Не послухав колег бігти раніше подалі від цього стрімко падаючого на дно банку", - резюмував чоловік у своїй скарзі.

Представник Приватбанку спробував виправдатися і заявив, що банк може блокувати рахунки тільки згідно із законодавством.

"В своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності. Керуючись законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення. При розірванні ділових відношень клієнту надається можливість отримання власних коштів", - відповів він у коментарях під негативним відгуком.

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