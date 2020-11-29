Клиенты массово жалуются на хитрость ПриватБанка с GOLD-картами

Об этом они рассказывают в своих жалобах на портале Минфин.

Первый клиент рассказал, что ему ПриватБанк прислал сообщение об изменении правил использования его GOLD-карты, из-за чего с 1 декабря будет введена месячная абонплата в размере 20 гривен.

"Не могли предупредить за месяц или хотя бы за 10 дней, а то сообщают впритык, когда что-то менять времени уже не остаётся. Но интереснее другое. Когда я оформлял карты, то просил сделать обычные, т.к. дополнительные услуги мне не нужны. Но менеджер всё равно выдала мне карты GOLD, мол для вас всё бесплатно, не беспокойтесь", - продолжил мужчина.

Клиент отметил, что сперва ПриватБанк "впаривал" украинцам "бесплатные" GOLD-карты специально, чтобы потом всех перевести на ежемесячную абонплату.

"Вот теперь бесплатное очень быстро превратилось в платное, банк не ценит своих постоянных клиентов. Конечно, юридически придраться не к чему, но желание открывать в банке депозиты и держать на счетах значительные суммы после этого пропало", - резюмировал он.

В ПриватБанке подтвердили информацию о введении абонплаты и отметили, что они могут заменить GOLD-карты на обычные, сделав соответствующую заявку.

В другом отзыве женщина пожаловалась, что ПриватБанк навязал эту же карту ее маме-пенсионерке и уведомил об абонплате в пятницу вечером, чтобы у них не было возможности ничего изменить.

"Скажите, пожалуйста, почему предупреждение о том, что карта Голд станет платной с 1.12.2020 вы отправляете в пятницу 27.11.2020 в 21.04, то есть вечером перед двумя выходными, а 1.12.2020 это уже вторник??? Моя мама пенсионерка, она не просила карточку голд, вы сами ее дали, и теперь делаете так, чтобы человек не успел ничего изменить за один день! Хоть 20 гривен забрать у пенсионерки! Просто нет слов (цензурных)", - эмоционально написала она в своем отзыве.

"Действительно, некоторые клиенты будут переведены на стандартные условия обслуживания, что обусловит уплату членского взноса 20 грн/месяц. Таким клиентам рассылались письма и отправлены сообщения с данной информацией. Для того, чтобы не платить деньги за участие в Gold клубе – достаточно закрыть все золотые карты, это можно сделать в личном кабинете Приват24...", - ответил представитель банка на жалобы.

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