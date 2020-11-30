ПриватБанк по непонятным причинам списывает крупные суммы со счетов

О новом вопиющем случае рассказала недовольная клиентка Мария.

Ей пришло уведомление о том, что на интернет-карте ей выбил отрицательный баланс в минус $50, но она не понимает, за что ПриватБанк списал такую сумму.

"Мне говорят, что кто-то снял мои деньги еще пол года назад и только сейчас списались. И отправляют разбираться к какой-то компании, при этом без доказательства о транзакции. Звоню на линию 3700. там уже другая версия, что это Али снял и надо ждать 11 дней пока отобразиться инфа", - рассказывает женщина.

Позже Мария пошла в отделение ПриватБанка, где ей начали рассказывать, что деньги она якобы потратила в Грузии, хотя никогда там не была.

"Новый оператор говорит что разберется ждите до завтра. На следующий день звоню уже новая версия что типа долг у меня уже давно оказывается и как я оплачиваю все с этим долгом они мне объяснить не могут. Никаких кредитов у меня не было. Как так возможно списать деньги ввести в долг и даже не могут объяснить куда делись деньги. Куда вообще можно в таком случае обращаться?", - недоумевает клиентка, которой вешают непонятный долг в $50.

"При оплате в магазинах, обслуживаемых другими банками, как и при снятии в банкоматах других банков, сумма платежа резервируется на карте для последующего списания на счет получателя (торговой точки). Средства в резерве остаются до того момента, пока банк, обслуживающий торговую точку, не пришлет запрос на списание. Как правило это занимает 2-3 дня, в отдельных случаях и более. Если сервис не подтверждает оплату в течение 10 дней, банк разблокирует средства из резерва и они становятся доступными на карте, то есть вы можете снова ими пользоваться", - стал оправдываться сотрудник государственного банка в комментариях под жалобой.

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