Відома модель Олена Краснова, дружина Микити Преснякова і невістка Алли Пугачової, показала свій ідеал
На фото Краснова позує в шортиках і білому топі. Красуня лежить на підлозі поруч з гантелей і хвалиться плоским животиком. Обличчя на кадрі не було видно, Олена зробила акцент на пресі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"На тренировочку", - підписала знімок Краснова в Instagram.
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Після цього Олена опублікувала нові кадри, де здалася в нижній білизні. Красуня показала себе в дзеркало, виблискуючи ідеальною фігурою.
"Сьогодні знімаємо для ...", - підписала ролик Преснякова.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже дружина Преснякова викинула кадр в сторіс, де таких функцій немає.
Повідомлялося, що молода дружина Микити Преснякова Олена Краснова показала Нічні забави з чоловіком.
На перших відео дівчина позувала в красивій вечірній сукні. Вона стояла на балконі, де її фотографували в різних позах. Як відомо, Олена підробляє моделлю. Вона часто знімається в рекламі різних брендів.
Ми писали, що відома Московська модель Олена Преснякова (Краснова) полонила розкішним образом.
Красуня одягла міні спідницю чорного кольору і сірий светр з шийкою. Зверху вона накинула довге пальто і шарф. Ніжки моделі прикрашали масивні чоботи. Образ Краснова доповнила золотим ланцюгом і сонцезахисними окулярами.
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