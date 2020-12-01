Известная модель Алена Краснова, жена Никиты Преснякова и невестка Аллы Пугачевой, показала свой идеал
На фото Краснова позирует в шортиках и белом топе. Красотка лежит на полу рядом с гантелей и хвастается плоским животиком. Лица на кадре не было видно, Алена сделала акцент на прессе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"На тренировочку", - подписала снимок Краснова в Инстаграм.
Пленительная "невеста" Харламова вывалила бюст из декольте, прижавшись к инструменту: "Хорошая стойка"
Заплаканная Тодоренко поделилась личным горем, кадры рыданий: «Очень жаль, что Влад…»
Самая богатая певица Украины после болезни рассказала о новой беде в семье: «Это случилось с моим мужем…»
Экс-солистка "Серебро" в белоснежном бикини полезла в бассейн в ноябре: "Нереально перезарядилась..."
После этого Алена опубликовала новые кадры, где показалась в нижнем белье. Красотка показала себя в зеркало, сверкая идеальной фигурой.
"Сегодня снимаем для...", - подписала ролик Преснякова.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь жена Преснякова выбросила кадр в сторис, где таких функций нет.
Сообщалось, что молодая жена Никиты Преснякова Алена Краснова показала ночные забавы с мужем.
На первых видео девушка позировала в красивом вечернем платье. Она стояла на балконе, где ее фотографировали в различных позах. Как известно, Алена подрабатывает моделью. Она часто снимается в рекламе различных брендов.
Мы писали, что Известная московская модель Алена Преснякова (Краснова) пленила роскошным образом.
Красотка надела мини юбку черного цвета и серый свитер с горлышком. Сверху она набросила длинное пальто и шарф. Ножки модели украшали массивные сапоги. Образ Краснова дополнила золотой цепью и солнцезащитными очками.
Напомним, юная невестка Пугачевой сжала "вишенки" тонкой тканью, вызвав восхищение
А еще Politeka писала, что юная невестка Пугачевой соблазнила упругостями, виднеющимися через тонкую ткань
Также Politeka сообщала, что худощавая невестка Пугачевой устроила шалости прямо на капоте авто