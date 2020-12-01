Известная модель Алена Краснова, жена Никиты Преснякова и невестка Аллы Пугачевой, показала свой идеал

На фото Краснова позирует в шортиках и белом топе. Красотка лежит на полу рядом с гантелей и хвастается плоским животиком. Лица на кадре не было видно, Алена сделала акцент на прессе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На тренировочку", - подписала снимок Краснова в Инстаграм.

После этого Алена опубликовала новые кадры, где показалась в нижнем белье. Красотка показала себя в зеркало, сверкая идеальной фигурой.





"Сегодня снимаем для...", - подписала ролик Преснякова.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь жена Преснякова выбросила кадр в сторис, где таких функций нет.

Сообщалось, что молодая жена Никиты Преснякова Алена Краснова показала ночные забавы с мужем.

На первых видео девушка позировала в красивом вечернем платье. Она стояла на балконе, где ее фотографировали в различных позах. Как известно, Алена подрабатывает моделью. Она часто снимается в рекламе различных брендов.

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Красотка надела мини юбку черного цвета и серый свитер с горлышком. Сверху она набросила длинное пальто и шарф. Ножки модели украшали массивные сапоги. Образ Краснова дополнила золотой цепью и солнцезащитными очками.

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