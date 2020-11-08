Невестка Аллы Пугачевой, российская модель Алена Краснова (Преснякова) сверкнула идеальной внешностью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором позировала в зимней одежде. Девушка была одета в джинсы с высокой посадкой, светлый свитер, который нежно обтянул ее упругое молодое тело. Особое внимание привлек бюст модели, который обтянула тонкая ткань. Сложилось впечатление, что Краснова не стала надевать под свитерок белье. Зимний образ она дополнила объемным теплым пуховиком.

«Со временем все больше люблю проводить время за городом в кругу самых близких людей. Уютные вечера у костра, песни под гитару, прогулки на свежем воздухе, йога - все это моя медитация», - подписала фото звезда.

Под постом жены Никиты Преснякова оставили много приятных отзывов.

«Боже вы такая красивая, ваши черты лица, ваша внешность просто огонь. Фото могу смотреть часами!», «Красиво», «Это топ», «Любовь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Преснякова поделилась горячим кадром, на котором была запечатлена в роскошном отеле. На девушке был надет необычный наряд с полупрозрачной тканью на груди, руках и шее. Преснякова дополнила образ золотыми цепями на шее и небольшой сумочкой.

Напомним, что Алена Преснякова вызвала оторопь необычным нарядом в пустыне: "Что за парашют?!".

Как сообщала Politeka, Алена Преснякова запрыгнула на машину и заворожила глубоким декольте: "Офигеть, красотка".

Также Politeka писала, что Алена Преснякова устроила шалости прямо на капоте авто: "Какая ты длинноногая".