Верховна Рада вирішила внести зміни до трудового законодавства щодо тривалості робочого дня, відпусток і декретів

Про це йдеться в законопроекті № 3695, який Першого грудня 301 голосами прийняла Верховна Рада в першому читанні. Документ розробили 88 народних депутатів (більшість від "Слуги народу").

Коли документ приймуть в цілому, виходити в декрет зможуть і мами, і тата. "За бажанням матері або батька дитини їй (їй) надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги згідно із законодавством", – йдеться в законопроекті.

Також в документі прописана Нова відпустка "при народженні дитини", яка триватиме два тижні (зараз законом така перерва в роботі не передбачена).

Відпустка зможе оформити один з членів сім'ї: мати дитини; чоловік матері дитини; батько дитини, який не є чоловіком, але веде загальний побут з матір'ю; бабуся або дідусь дитини, якщо його виховує один з батьків.

Право на законний лікарняний для жінки після пологів залишається в силі.

Крім того, тепер тривалість робочого дня можуть скоротити для чоловіків або жінок, у яких є дитина віком до 14 років з інвалідністю і для батьків, які виховують дитину без жінки.

Ще одне нововведення стосується додаткової відпустки для батьків. Якщо є дві або більше дитини віком до 15 років, або дитина з інвалідністю, або ж усиновлена, Чоловік або жінка можуть оформити додаткову оплачувану відпустку на 10 днів.

Нагадаємо, українці отримають нову надбавку до зарплат, озвучені терміни: "не менше 9897 грн..."

Як повідомляла Politeka, зарплати українців зміняться з 1 січня, оклади збільшать двічі: "на перерахунок можуть сподіватися..."

Також Politeka писала про нових виплатах для українців: кого торкнеться рішення Ради « " Прописана можливість…»