Верховная Рада решила внести изменения в трудовое законодательство касательно длительности рабочего дня, отпусков и декретов

Об этом идет речь в законопроекте № 3695, который первого декабря 301 голосами приняла Верховная Рада в первом чтении. Документ разработали 88 народных депутатов (большинство от "Слуги народа").

Когда документ примут в целом, выходить в декрет смогут и мамы, и папы.

"По желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству", – говорится в законопроекте.

Также в документе прописан новый отпуск "при рождении ребенка", который будет длиться две недели (Сейчас законом такой перерыв в работе не предусмотрен).

Отпуск сможет оформить один из членов семьи: мать ребенка; муж матери ребенка; отец ребенка, который не является мужем, но ведет общий быт с матерью; бабушка или дедушка ребенка, если его воспитывает один родитель.

При этом право на законный больничный для женщины после родов остается в силе.

Кроме того, теперь родолжительность рабочего дня могут сократить для мужчин или женщин, у которых есть ребенок возрастом до 14 лет с инвалидностью и для отцов, которые воспитывают ребенка без женщины.

Еще одно нововведение касается дополнительного отпуска для родителе. Если есть два или больше ребенка возрастом до 15 лет, либо ребенок с инвалидностью, либо же усыновленный, мужчина или женщина могут оформить дополнительный оплачиваемый отпуск на 10 дней.

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