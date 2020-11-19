Украинским педагогам в следующем году обещают два раза повысить зарплаты: в январе и в июле

Как информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки, в проекте Госбюджета-2021 предусмотрено, что должностные оклады работников первого тарифного разряда с 1 января 2021 года вырастут.

С января следующего года размеры ставок зарплаты работников образования и науки увеличатся на 20% (до 2670 грн), с июля – еще на 8,3% (до 2893 грн).

К примеру, зарплата молодого учителя (без стажа и категории) сейчас составляет более 4 тысяч грн. С января эти специалисты могут надеяться на пересчет: ее размер повысится до 4 тысяч 859 грн, с июля – до 5 тысяч 265 гривен.

Зарплата учителей I категории на сегодня – около 5 тысяч грн. В январе 2021-го она составит 6 тысяч, в июле – 6 тысяч 567 грн.

Что же касается зарплаты учителей высшей категории, то с января их зарплата должна составить почти 6,5 тысяч грн, с июля – 7 тысяч гривен, в то время как на сегодняшний день они получают около 5,4 тыс гривен.

Ранее сообщалось, что "серые" зарплаты могут принести украинцам большие проблемы. Работая неофициально, украинцы рискуют в старости остаться без пенсионных выплат, ведь для их получения нужен трудовой стаж. Часто случается так, что к пенсионному возрасту люди не успевают отработать "по-белому" требуемые 15 лет и заслужить даже минимальную пенсию. Бороться с таким явлением правительство пытается при помощи жестких санкций для работодателей.

Напомним, что зарплаты украинцев пересчитают, кому "светит" прибавка уже в январе: "не ниже 9897 гривен..."

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