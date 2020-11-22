Зарплаты бюджетников в Украине вырастут из-за повышения прожиточного минимума

После повышения прожиточного минимума в декабре, который повлияет и на пенсии, в Украине пересчитают и зарплаты. В частности, это сделают для работников бюджетных учреждений.

Минимальный тарифный оклад работника не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного, передает Slavdelo.

Помимо "чистого" оклада, украинцы также могут получать надбавки за стаж, интенсивность труда и так далее.

11 тарифная ставка сейчас 4383 грн, будет не меньше 4472 грн; 15 тарифная ставка сейчас 5740 грн, будет не меньше 5857 грн; 24 ставка сейчас 9701 грн, получат не меньше 9897 грн.

К слову, также с 1 января в Украине увеличится и минимальная зарплата. Она будет составлять 6 тысяч гривен, в то время, как сейчас, это всего лишь 5 тысяч.

Также ранее сообщалось, что стало известно, кто из украинцев зарабатывает больше всего. Неизменными лидерами являются сотрудники сферы информационных технологий. В зависимости от вакансий их зарплата колеблется от 40 до 62 тысяч гривен.

Согласно данным по должностям, в Украине больше всех получают информационные директора, советники, национальные менеджеры и суперинтенданты. Их зарплата составляет в пределах 40 тысяч гривен.

Напомним, что прожиточный минимум повысят, что будет с пенсиями и зарплатами.

Как сообщала Politeka, украинцам приготовили новое повышение, кому и сколько денег полагается.

Также Politeka писала, что украинцев добили новыми данными по прожиточному минимуму.