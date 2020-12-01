Екс-дружина режисера Костянтина Богомолова Дар'я Мороз дала відверте інтерв'ю

Актриса розповіла, що її єдина дочка, десятирічна Анна, часто гостює в новому будинку тата. Дівчинка знайшла спільну мову з мачухою Ксенією Собчак, пише Psychologies.

"Аня часто залишається у них в будинку і навіть живе там іноді", – сказала Дарина Мороз. Пару раз на рік Богомолов і Собчак відвозять дівчинку на відпочинок.

Мороз пояснила дочці, що у тій завжди будуть люблячі мама і тато, малятку не доведеться вибирати кого-небудь з батьків.

"Головне, щоб всі жили дружно. Аня це зрозуміла, вона розумниця", - впевнена Дар'ям Мороз.

Також актриса зізналася, що не тримає зла на нинішню дружину колишнього чоловіка. Дарина зізналася, що вдячна їй за тепле ставлення до доньки.

"...я дуже вдячна Ксенії за те, що вона так дружелюбно прийняла Аню. Адже могло бути по-всякому», — поділилася актриса.

Нагадаємо, Дарина Мороз і Костянтин Богомолов розлучилися 18 березня 2018 року. А 13 вересня 2019 року він одружився на Ксенії Собчак, хоча їхні стосунки почалися ще в 2018 році.

У Ксенії Собчак є син Платон, якого вона народила в 2016 році в шлюбі з Максимом Віторганом.

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