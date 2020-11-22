Телеведущая Ксения Собчак спустила всех собак на русскую святыню - эффект от сюрприза ее мужа оказался неожиданным

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала за любопытным занятием.

Режиссер Константин Богомолов сделал Собчак подарок, свозив жену в Троице-Сергиеву Лавру. Однако настроение Ксении оказалось испорченным из-за местного клозета и отсутствия ресторанов.

На фото телеведущая, к слову, предстала в нелепом образе: шапке-ушанке и защитной маске на все лицо.

"Сергиев Посад меня, честно говоря, расстроил. Кроме указателей на китайском никаких знаков того, что город хочет быть центром туризма... Туалет у Лавры это, простите, очко. Причем Платное (!) Очко, где 15 рублей принимают paypalом по карте!!! Чистый Пелевин. Айфоном заплатить 15 рублей можно, а сделать нормальный туалет - нет. Ни одного классного уютного кафе, то есть Лавра - есть, и это очень красиво, а все вокруг - как обычно...", - пожаловалась в подписе Ксения.

Пользователи кинулись с жаром обсуждать увиденное. Стоит отметить, не все оказались на стороне Собчак, "с ее-то запросами".

"Ксения, вы забыли сережки с крестами😂"

"Норм туалет. В России у большинства домов такой, тут даже чище"

"Надеялся беса с тебя выгнать? Приобщить к духовному? Все равно клозет нашла 😉"

"Нормальный туалет) Ксения, чаще выходите в люди) в реальную жизнь))"

"Где б найти такого мужа😂"

"Волочкову там не встречали?" - "она сейчас на Мальдивах рогатку прогревает 🙈"

"Как всегда не довольная рожа((((, опять все обосра#@))))"

"Вам очень к лицу ушанка!"

Напомним, что Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.