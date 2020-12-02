Норвезька модель Хільде Осланд, яку прозвали "найкрасивішою жінкою у світі", вразила красою в нижній білизні

Зірка розбурхує шанувальників своїми досконалими формами в білизні та у інших відвертих образах, повідомляє Politeka.net.

Знаменитість розмістила в сторіс кадр на червоному тлі з красивим чорно-білим візерунком.

Модель одягла червону мереживну білизну на тонких бретельках. Величезний бюст прикував погляд так, що не можна було ним насолодитися.

Тонке мереживо із зусиллям підтягнуло пишний бюст, даючи їм помилуватися вдосталь: "Захват!"

Осланд приспустила білосніжну сорочку, а трусики на невеликих лямках підняла вище стегон.

Красуня злегка виставила стегно гарної форми убік. Вона опустила очі, посвітивши пишними віями.

Зірка зробила високу гульку з білосніжного волосся і відкрила губи.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Хільде Осланд постала в короткій сукні з камуфляжним забарвленням в стилі темного леопарда. Його родзинкою стало бездонне декольте, яке акцентує на собі увагу завдяки тонкій ниточці між бретельками - складається враження, що тільки вона і утримує масивні груди моделі всередині.

Хільде Осланд позувала перед камерою з невинною посмішкою.

Раніше повідомлялося Хільде Осланд показала соковиту фігуру з усіх боків, позбавивши шанувальників дару мови.

Гаряча блондинка пройшлася по вулиці, виставивши напоказ спокусливе декольте, а також козирнула "солоденькими булочками", повернувшись спиною.

"В обновках🦋 💙", - підписала фото модель.

Нагадавши, найгарячіша скандинавська модель захопила пружністю тіла в зухвалому міні

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