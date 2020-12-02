Знаменитость показала то, что принято скрывать

Норвежская модель Хильде Осланд, которую прозвали "самой красивой женщиной в мире", впечатлила красотой в нижнем белье

Звезда будоражит поклонников своими совершенными формами в белье и в других откровенных образах, сообщает Politeka.net.

Знаменитость разместила в сторис кадр на красном фоне с красивым черно-белым узором.

Модель надела красное кружевное белье на тонких бретельках. Огромный бюст приковал взгляд так, что нельзя было им насладиться.

Тонкое кружево с усилием подтянуло пышный бюст, давая им полюбоваться вдоволь: "Восторг!".

Осланд приспустила белоснежную рубашку, а трусики на небольших лямках приподняла выше бедер.

Красотка слегка выставила бедро красивой формы вбок. Она опустила глаза, посветив пышными ресницами.

Звезда сделала высокую гульку из белоснежных волос и приоткрыла губы.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Хильде Осланд предстала в коротком платье с камуфляжной расцветкой в стиле темного леопарда. Его изюминкой стало бездонное декольте, которое акцентирует на себе внимание благодаря тонкой ниточке между бретельками - складывается впечатление, что только она и удерживает массивную грудь модели внутри.

Хильде Осланд позировала перед камерой с невинной улыбкой.

Ранее сообщалось Хильде Осланд показала сочную фигуру со всех сторон, лишив поклонников дара речи.

Горячая блондинка прошлась по улице, выставив напоказ соблазнительное декольте, а также козырнула "сладенькими булочками", повернувшись спиной.

"В обновках🦋💙", - подписала фото модель.

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