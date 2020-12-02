Норвежская модель Хильде Осланд, которую прозвали "самой красивой женщиной в мире", впечатлила красотой в нижнем белье
Звезда будоражит поклонников своими совершенными формами в белье и в других откровенных образах, сообщает Politeka.net.
Знаменитость разместила в сторис кадр на красном фоне с красивым черно-белым узором.
Модель надела красное кружевное белье на тонких бретельках. Огромный бюст приковал взгляд так, что нельзя было им насладиться.
Тонкое кружево с усилием подтянуло пышный бюст, давая им полюбоваться вдоволь: "Восторг!".
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Осланд приспустила белоснежную рубашку, а трусики на небольших лямках приподняла выше бедер.
Красотка слегка выставила бедро красивой формы вбок. Она опустила глаза, посветив пышными ресницами.
Звезда сделала высокую гульку из белоснежных волос и приоткрыла губы.
Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.
Ранее мы писали, что Хильде Осланд предстала в коротком платье с камуфляжной расцветкой в стиле темного леопарда. Его изюминкой стало бездонное декольте, которое акцентирует на себе внимание благодаря тонкой ниточке между бретельками - складывается впечатление, что только она и удерживает массивную грудь модели внутри.
Хильде Осланд позировала перед камерой с невинной улыбкой.
Ранее сообщалось Хильде Осланд показала сочную фигуру со всех сторон, лишив поклонников дара речи.
Горячая блондинка прошлась по улице, выставив напоказ соблазнительное декольте, а также козырнула "сладенькими булочками", повернувшись спиной.
"В обновках🦋💙", - подписала фото модель.
Напомним,
Как сообщала Politeka, самая горячая скандинавская модель вскружила голову "холмами" в кружевном белье
Также Politeka писала, что скандинавская богиня Хильде Осланд довела до экстаза развлечениями на пляже