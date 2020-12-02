Зірки хоча і ретельно стежать за зовнішністю, все ж не можуть побороти роки

Красуні приховують свої недоліки косметикою і фотошопом, але є фото на яких вони відображені без всіх цих "прикрас", передає Politeka.net. Подивімось на деяких знаменитостей "з" і "без" макіяжу.

Співачка Наташа Корольова вразила зовнішністю без макіяжу і на необробленому фото. Зірці 47 років, але на знімках їй даси всього 30. Справи йдуть інакше, коли її знімають нишком і на відео.

За старими фото видно, що Ольга Бузова стала частим гостем у косметологів і стилістів, адже телеведучу і співачку взагалі не впізнати. До слова, 34-річна артистка часто балує шанувальників фото без макіяжу, тому, як вона виглядає насправді - можна подивитися без проблем.

Російська балерина Анастасія Волочкова славиться своїми макіяжами для балету, який дозволяє собі робити і у звичайному житті. Однак відома 44-річна блондинка показує себе і без косметики. Ось, як артистка виглядає зараз:

Українська прима-балерина Катерина Кухар теж, часто підкреслює свої губи яскравою помадою, а пишні вії - чорною тушшю. 38-річна зірка все ж і без косметики залишається дуже чарівною.

Витончена 30-річна співачка Надя Дорофєєва завжди виглядає дуже свіжо і привабливо. Зірка і без макіяжу невимовно красива, хоча її і важко впізнати, адже найчастіше вона віддає переваги яскравим кольорам і довгим стрілкам.

54-річна українська актриса Ольга Сумська зводить з розуму шанувальників, адже здається роки її обходять стороною. Зірка виглядає чудово на свій вік і без макіяжу.

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