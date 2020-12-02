Звезды хотя и тщательно следят за внешностью, все же не могут побороть годы

Красотки скрывают свои недостатки косметикой и фотошопом, но есть фото на которых они запечатлены без всех этих "украшений", передает Politeka.net. Давайте посмотрим на некоторых знаменитостей "с" и "без" макияжа.

Певица Наташа Королева поразила внешностью без макияжа и на необработанном фото. Звезде 47 лет, но на снимках ей дашь всего 30. Дела обстоят иначе, когда ее снимают исподтишка и на видео.

По старым фото видно, что Ольга Бузова стала частым гостем у косметологов и стилистов, ведь телеведущую и певицу вообще не узнать. К слову, 34-летняя артистка часто балует поклонников фото без макияжа, поэтому, как она выглядит на самом деле - можно посмотреть без труда.

Российская балерина Анастасия Волочкова славится своими макияжами для балета, который позволяет себе делать и в обычной жизни. Однако известная 44-летняя блондинка показывает себя и без косметики. Вот, как артистка выглядит сейчас:

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар тоже, зачастую подчеркивает свои губы яркой помадой, а пышные ресницы - черной тушью. 38-летняя звезда все же и без косметики остается очень очаровательной.

Изящная 30-летняя певица Надя Дорофеева всегда выглядит очень свежо и привлекательно. Звезда и без макияжа неописуемо красива, хотя ее и тяжело узнать, ведь зачастую она отдает предпочтения ярким цветам и длинным стрелкам.

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская сводит с ума поклонников, ведь кажется годы ее обходят стороной. Звезда выглядит прекрасно на свой возраст и без мейкапа.

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