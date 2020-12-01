Розклад зйомок "Квартал 95" не дає спокою українцям у соцмережах

Про це пише Антикор.

Як відомо, в Україні влада планує ввести тотальний локдаун за прикладом того, як він діяв на початку епідемії.

Але українці дивуються, чому влада затягує введення жорсткого локдауну на тлі збільшення кількості заражених китайським вірусом і відкладає його на кінець грудня.

Пізніше в соцмережах з'явилася афіша зйомок новорічного "Вечірнього кварталу", які відбудуться в київському Палаці "Україна" вже 22 грудня.

Користувачі в коментарях почали припускати, що введення локдауна спеціально відкладають, щоб "Квартал" нібито встиг відзняти Новорічний випуск.

"Якщо буде введений локдаун, то треба було б прописати, що ніхто з вищого керівництва країни, депутатів, членів уряду не мають права залишати країну, виїжджаючи в Домінікану, Балі та інші країни, вони повинні бути з народом хоча сотні мільйонів вже на шикарний новорічний відпочинок собі вкрали!", "Бенкет під час чуми. Цікаво чи буде там Зеленський, не здивуюся якщо на цей день буде заявлена акція протесту", "Квартал понад усе"," їм абсолютно пох на всіх, крім своєї кишені, "зробили нас разом", - написали українці під публікацією.

Раніше повідомлялося, що Уряд України розглядає введення повного локдауну з 24 грудня по 15 січня, і навіть із зупинкою транспорту. Обмеження триватимуть три тижні. Підтвердження цієї інформації немає.

У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав схожу дату початку жорсткого карантину – він вважає ідеальним ввести обмеження з 25-26 грудня.

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