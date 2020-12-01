Расписание съемок "Квартал 95" не дает покоя украинцам в соцсетях

Об этом пишет Антикор.

Как известно, в Украине власть планирует ввести тотальный локдаун по примеру того, как он действовал в начале эпидемии.

Но украинцы недоумевают, почему власть затягивает введение жесткого локдауна на фоне увеличения количества зараженных китайским вирусом и откладывает его на конец декабря.

Позже в соцсетях появилась афиша съемок новогоднего "Вечернего квартала", которые состоятся в киевском дворце "Украина" уже 22 декабря.

Пользователи в комментариях начали предполагать, что введение локдауна специально откладывают, чтобы "Квартал" якобы успел отснять новогодний выпуск.

"Если будет введен локдаун, то надо было бы прописать, что никто из высшего руководства страны, депутатов, членов Правительства не имеют права покидать страну, выезжая в Доминикану, Бали и другие страны, они должны быть с народом хотя сотни миллионов уже на шикарный новогодний отдых себе украли!", "Пир во время чумы. Интересно будет ли там зеленский, не удивлюсь если на этот день будет заявлена акция протеста", "Квартал понад усе", "Им абсолютно пох на всех и вся, кроме своего кармана, "сделали нас вместе", - написали украинцы под публикацией.

Ранее сообщалось, что правительство Украины рассматривает введение полного локдауна с 24 декабря по 15 января, и даже с остановкой транспорта. Ограничения продлятся три недели. Подтверждения этой информации нет.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал схожую дату начала жесткого карантина – он считает идеальным ввести ограничения с 25-26 декабря.

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