Відома співачка Оля Цибульська показала себе з подружкою, захоплюючи фанатів

На фото Ольга сиділа в прозорій білизні на колінах. Цибульська висунула язик біля п'ятої точки подружки, яка в стрінгах стала в позу літери "Г", демонструючи пікантні форми. Кадр вийшов дуже провокаційним і незвичайним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Цибульська, ти найкраща. Мій мотиватор", " підтримую! Удачі у всьому! а злі язики нехай йдуть лісом", "в нашому світі не вистачає чоловіків, Оля змінила орієнтацію", "так правильно, всі повинні навчитися жити заради себе, а не постійно щось комусь доводити і жити за чужими заповідями", "кішечки розігралися", "Ось це Цибульська - інша справа !!!!", "Тільки справжні емоції, тільки вогонь", " Оленька, ти найкрасивіша і талановита красуня в світі!".

Повідомлялося, що українська співачка Ольга Цибульська зізналася, що крутила роман з екс-учасником шоу "Танці з зірками".

В один момент у зірки став вибір між її чоловіком (тоді ще просто хлопцем) і танцюристом Олександром Прохоровим. Вона розповіла в програмі "Зірковий шлях" про романтичну історію, яка трапилася з нею шість років тому.

"Він такий самець. Високий, красивий, талановитий, харизматичний", — розповіла співачка про достоїнства чоловіка.

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