Популярная украинская исполнительница Оля Цибульская соблазнила ярким видом вместе с известным украинским певцом DZIDZIO

Как известно, артистка и певец дружат более 15 лет, но совсем недавно артисты решили создать что-то совместно. Из-за их совместных проектов и новой фотосессии, это лишь подогрело слухи об их романе для любопытных фанатов. Недавно звезды решили дать специальное интервью изданию «Viva!», в котором не стали отвечать на вопросы, касающиеся их отношений, но открыто рассказали об их давней дружбе.

Михаил рассказал, что тогда, очень давно, он приехал выступать в один из региональных концертов на Западной Украине.

«Услышал, что кто-то очень хорошо поет. Уже потом понял, что это еще школьница. Думаю, пойду к родителям - сделаю комплимент дочери. Как-то сразу эта мысль возникла и не сомневался ни секунды. Просто взял и подошел», – вспоминает артист.

Он отметил, что уже от родителей узнал, что Оля собиралась поступать на психологический факультет, и сказал, что это будет грех с таким голосом. Также Михаил уточнил, что после не раз сказал самой девушке: нужно выступать.

«Не раз это говорил самой Оле, даже звонил на домашний. Это сейчас странно звучит, но мобильных тогда не было», - рассказывает мужчина.

А вот Оля вспоминает об их встрече несколько иначе:

"Есть мужчины-орлы, а есть мужчины-овощи. Миша был коршуном. За ним бегали на концерте все куры, а он гордо и с бешеной харизмой выносил талант на сцену. Талант мне и понравился», - говорил Цибульская.

Также она отмечает, что его талан продолжает покорять и «А еще эти искренние детские голубые глаза, которые пошли "по грибы" и пропали на 10 лет».

«Он вернулся в мою жизнь и лопнул громкими хитами DZIDZIO на всю Украину», - также отметила звезда.

До этого Оля Цибульская сверкнула перед фанатами идеальным телом в корсете:

«Отметьте здесь мужчину, которого ты больше всего ругаешь в инста. Когда-то давно я жила в Будапеште. Пробовала на вкус местное телевидение и парней хребта скажу честно: телевидение лучше. Потому что чужие парни для меня на запах, как хозяйственное мыло и знаю, что стерильно и не плохо, и может очень модно, но не возбуждает», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Цибульская позирует в пикантном наряде без белья, демонстрируя идеальную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

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