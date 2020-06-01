Популярная украинская исполнительница Оля Цибульская любит баловать поклонников горячими видео и фото

Так, почти сутки назад звезда опубликовала видео, которое тут же разлетелось по сети, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) 

На кадрах Цибульская предстала в длинном платье с большими разрезами по боках. Можно было заметить, что красотка не надела белья. 

Звезда позировала у окна, держала в руках бокал с напитком. 

Артистка пела и активно двигала бедрами, едва не засветив самое интимное. 

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"Вот это настоящий 🔥🔥🔥 Оля Цибульская показала ну очень горячее видео", - написали авторы поста в одной из групп. 

За полчаса пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. 

"Что с ней?", "Та зачем скромничать,можно и без платья 😅😅😅😅😅👎🏻", "Похудела вот и решилась на оголение)", "Она что, перепила?", "Класс.Мне нравится", "Я не ханжа ,но честно надоело .Почему нельзя петь в классном платье,костюме и т.д.Им что не хватает секса ,тогда в интим .услуги", "Зачем такое делать?😮", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Цибульская позировала в пикантном наряде без белья, демонстрируя идеальную фигуру. 

«Отметьте здесь мужчину, которого ты больше всего ругаешь в инста...", - написала звезда. 

Ранее мы писали, что Оля Цибульская меняла наряды под музыку, демонстрируя всем роскошные формы.

«Угадай, какое шоу снимаем?», - коротко говорится в сообщении.

Красотка получила массу хороши комментариев. Люди утверждали, что после похудения Ольга стала еще красивее. 

@cybulskaya

Вгадаєш, яке шоу знімаємо?😉💋##веснавтикток ##деньвесны ##рек ##рекомендации ##магия

♬ No Face No Case - Vinny West - madi.claire

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Якщо набереться 300 коментарів - я це зроблю 🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Ніколи не думала, що заллю це відео в інсту 🍓⠀ ⠀ Але за останні кілька тижнів зрозуміла - ви готові відповідати відвертістю❗️В діректі стільки питань про стосунки! Модно говорити "не встигаю відповідати всім". Але я правда не встигаю💔⠀ ⠀ А допомогти хочу.⠀ ⠀ В п'ятницю в сторіс хтось класний запитав чого я тоді мовчу і не роблю онлайн-курс про стосунки👄⠀ ⠀ Думала про це всі вихідні. Я ненавиджу бути лектором. Хочу подружкою, яка не соромиться говорити з Тобою про ВСЕ і ділитися реальним досвідом🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Якщо ти за - то я теж. ⠀ Робити онлайн-курс, щоб допомогти тобі покращити стосунки? ⠀ Напиши, якщо прийдеш💋💋⠀ ⠀ #стосунки #relationshipgoals #какнайтилюбовь #love #заберименеboy

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Напомним, Цибульская в прозрачном наряде показала, чем ее наградила природа

А еще Politeka писала, что Цибульская засветилась с известным красавчиком

Также Politeka сообщала, что Цибульская забыла о приличии и вывалила на камеру все свое добро