View this post on Instagram

Якщо набереться 300 коментарів - я це зроблю 🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Ніколи не думала, що заллю це відео в інсту 🍓⠀ ⠀ Але за останні кілька тижнів зрозуміла - ви готові відповідати відвертістю❗️В діректі стільки питань про стосунки! Модно говорити "не встигаю відповідати всім". Але я правда не встигаю💔⠀ ⠀ А допомогти хочу.⠀ ⠀ В п'ятницю в сторіс хтось класний запитав чого я тоді мовчу і не роблю онлайн-курс про стосунки👄⠀ ⠀ Думала про це всі вихідні. Я ненавиджу бути лектором. Хочу подружкою, яка не соромиться говорити з Тобою про ВСЕ і ділитися реальним досвідом🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Якщо ти за - то я теж. ⠀ Робити онлайн-курс, щоб допомогти тобі покращити стосунки? ⠀ Напиши, якщо прийдеш💋💋⠀ ⠀ #стосунки #relationshipgoals #какнайтилюбовь #love #заберименеboy