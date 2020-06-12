Известная украинская певица Ольга Цибульская показала, как налаживает отношения

На фото Оля позировала в пеньюаре с кружевами, под которым, можно заменить, нет белья. Образ красотка дополнила стильной укладкой волос, а сама смотрела в камеру. Перед объективом Цибульская держала пирог, который она сама приготовила для мужа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочешь два бесплатных абонемента на мой онлайн-марафон об отношениях? У меня получилось. Я приготовила первый в жизни пирог с капустой. Готовила полночи, чтобы любимый взял утром в командировку", - написала Цибульская.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Очаровашка", "Молодец", " Я хочу", "Красотка", "Откровенно", "Классный пирожок", "Ты лучшая", "Вы супер, такая искренняя, открытая и позитивная. Мотивируете", "Класс, очень интересно", "Каждый в отношениях сделает свои ошибки".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Оля Цибульская любит баловать поклонников горячими видео и фото.

На кадрах Цибульская предстала в длинном платье с большими разрезами по боках. Можно было заметить, что красотка не надела белья.

Звезда позировала у окна, держала в руках бокал с напитком.

Артистка пела и активно двигала бедрами, едва не засветив самое интимное.

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