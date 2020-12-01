Известная певица Оля Цибульская показала себя с подружкой, восхищая фанатов

На фото Ольга сидела в прозрачном белье на коленках. Цибульская высунула язык возле пятой точки подружки, которая в стрингах стала в позу буквы "Г", демонстрируя пикантные формы. Кадр получился очень провокационным и необычным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Цибульская, ты лучшая. Мой мотиватор", "Поддерживаю! Удачи во всем! а злые языки пусть идут лесом", "в нашем мире не хватает мужчин, Оля изменила ориентацию", "Да правильно, все должны научиться жить ради себя, а не постоянно что то кому то доказывать и жить по чужим заповедям", "Кошечки разыгрались", "Вот это Цибульская - другое дело !!!!", "Только настоящие эмоции, только огонь", "Оленька, ты самая красивая и талантливая красавица в Мире!".

Сообщалось, что украинская певица Ольга Цибульская призналась, что крутила роман с экс-участником шоу "Танці з зірками".

В один момент у звезды стал выбор между ее мужем (тогда еще просто парнем) и танцором Александром Прохоровым. Она рассказала в программе "Зірковий шлях" о романтической истории, которая приключилась с ней шесть лет назад.

"Он такой самец. Высокий, красивый, талантливый, харизматичный", — рассказала певица о достоинствах мужчины.

Напомним, игривая Ольга Цибульская сняла белье и показала горячий пирожок

А еще Politeka писала, что подвыпившая Ольга Цибульская без белья повисла на шторе и покрутила бедрами

Также Politeka сообщала, что дерзкая Ольга Цибульская высказалась о фанатках DZIDZIO



