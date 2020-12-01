Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, вивалила форми в спокусливому купальнику

Шикарна модель підкорила своїми формами не тільки рідну країну, але й інші країни, передає Politeka.net.

Для фото зірка вибирає найвідвертіші вбрання, які підкреслюють її пишні форми, гідні заздрості.

Шанувальники поширюють спекотні фото моделі по інтернету. Так, цього разу фанати в одній з груп опублікували знімок знаменитості в білосніжному купальнику в смужку.

Квітко одягла купальник з великим вирізом мало не до пупка. З величезного декольте показалися великі груди знаменитості. Бюст ледь стримувала тканина.

Також крій купального вбрання був таким, що вийшло розглянути стегна знаменитості.

Різні прикраси завершили образ Насті.

Пост зібрав десятки лайків за кілька годин. При цьому пости на сторінці знаменитості швидко набирають тисячі лайків і коментарів.

"Королева для поцілунків", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко позувала до камери спиною, виблискуючи пишними сідницями в крихітному салатовому бікіні. Зверху красуня одягла прозоре плаття.

Розрізи на спідниці вбрання надавали ще більшу пікантність, оголюючи засмаглу шкіру знаменитості.

Модель натягнула салатові трусики вище, щоб ті не заважали насолоджуватися її п'ятою точкою.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала у рваних джинсах і топіку. Красуня доповнила образ окулярами, а на плечі можна помітити сумочку. Анастасія в такому вигляді гуляла по місту, виставивши бюст вперед. Модель залишила волосся розпущеним і зовсім не соромилася показати апетитні форми.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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