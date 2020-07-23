Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, примерила топ три лучших соблазнительных наряда

На странице звезды в Инстаграм каждый день появляются жаркие фото, видео и ролики в разделе Сториз. Девушка знает, как привлечь внимание к себе, как заинтриговать своими образами, а также то, как повысить вовлеченность аудитории.

Благодаря пышным формам в сочетании с тонюсенькой талиии молодая девушка добилась успехов в вмоделинге несмотря на то, что ее рост всего 162 сантимента, а вес на момент старта карьеры становил 70 кг!

Именно из-за примечательной внешности модель добилась успеха, начала сотрудничать с компаниями, рекламируя белье и купальники, снимаясь для журналов и многое другое. Девушка в Инстаграм выкладывает снимки в кружевах без какого-либо смущения, ведь совсем не боится критики. Анастасия уверена, что худеть не будет и такой образ ей больше к лицу, чем худоба.

В самом начале своей карьеры Настя выглядела заметно проще – до пластики и увеличения форм девушка была весьма скромной и милой. Постепенные изменения не только принесли ей уверенность в себе, но и славу.

Пять лет назад Анастасия даже получила предложение от компании Kanye West Clothing. С брендом, занимающимся производством модной одежды, дизайн новых моделей создает музыкант Канье Уэст, девушка решила посотрудничать на страх и риск.

Примечательно, что жена рэпера Канье — Ким Кардашьян, с которой так часто сравнивают саму Квитко. После этого карьера модели девушки заметно пошла вверх. Сейчас Анастасия рекламирует белье и купальники, поэтому в ее профиле много таких снимков, как звезда представила недавно. Позируя в белом бикини Анастасия выглядела весьма эффектно, ведь ее формы нельзя скрыть такими крошечными лоскутками ткани.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.