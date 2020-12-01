Стало відомо, хто буде переплачувати за доставку газу після чергового підвищення тарифів

Про це пише Обозреватель.

Напередодні НКРЕКП представила проект підвищення тарифів на розподіл газу (абонплата), через який деякі сім'ї будуть переплачувати більш ніж на 100 грн більше щомісяця.

Наприклад, якщо сім'я витрачає 100 кубів газу на місяць (з урахуванням, що взимку більше, а в теплий період – менше) і зараз вони платять щомісячну абонплату в розмірі 124 грн, то вже після Нового року їм доведеться платити 281 грн. Таким чином, вже з 1 січня тариф може збільшитися з 1,24 до 2,81 грн (більше ніж у два рази).

Сам розмір цієї абонплати визначається виходячи зі споживання за минулий рік. Весь газ в кубометрах, які витратили, множать на тариф і ділять на 12 місяців, і у кожного побутового споживача цей показовий різний. На даний момент українці платять виходячи з обсягів споживання з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019-го. А після новорічної ночі будемо платити з розрахунку того блакитного палива, який витратили з жовтня 2019-го по кінець вересня 2020-го.

Також ми розповідали, що постачальники газу озвучили українцям тарифи на паливо, які будуть діяти в грудні.

Як відомо, в Україні діє ринок газу і побутові споживачі повинні самі вибирати собі постачальника палива.

Компанії повинні давати свою ціну на газ за 5 днів до нового місяця і нещодавно представили нові тарифи на останній місяць 2020 року.

Так, монополіст "Нафтогаз" пропонує клієнтам газ по 6,33 грн/кубометр, а YASNO - 6,49 грн/куб.найдорожчий тариф пропонує Львівенергозбут - 9,05 грн.

Нагадаємо про нових тарифах на газ: скільки доведеться заплатити українцям у грудні, озвучені цифри.

Як повідомляла Politeka, газ можуть відключити або виставити подвійну ціну, українцям висунули умову.

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