"Нафтогаз" объявил о цене на газ для украинцев на декабрь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу "Нафтогаза".

Так, стало известно, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не повышает цену газа на декабрь.

По данным пресс-службы, цена для клиентов в декабре останется на уровне ноября и составит:

6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Месячный";

6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой".

В "Нафтогазе" уточнили, что данные расценки указаны без учета стоимости распределения, ведь за доставку газа люди платят облгазам.

Также в "Нафтогазе" пояснили, за счет чего удалось избежать повышения цены.

"Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать - они просто максимизируют прибыли", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе "Нафтогаза" подчеркнули, что тарифы от Газоснабжающей компании действуют исключительно для клиентов компании.

"Сейчас наша доля рынка составляет примерно 2,5%. Сменить поставщика могут все желающие. На рынке работает почти полсотни компаний - поставщиков. Например, перейти к нам можно онлайн", - говорится в сообщении.

Напомним, цены на газ стремительно идут вверх, названы драконовские тарифы: "в 3,7 раза больше...".

Как сообщала Politeka, новый тотальный локдаун все ближе, как изменятся тарифы, цены и зарплаты: "будет значительно хуже".

Также Politeka писала, что коммуналка по-новому, в Раде предупредили, за что еще придется платить: "уже с января".