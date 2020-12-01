Відома російська ведуча Анфіса Чехова зараз проводить відпочинок в Дубаї, звідки ділиться спекотними знімками в купальниках

Цього разу красуня позувала біля басейну з блакитною водою, пише Politeka.net. Анфіса одягла красивий купальник яскравого забарвлення.

Наряд обтягнув тонку талію, а його глибоке декольте надавало образу ще більшої "спеки".

Телеведуча розпустила хвилясте волосся і відкинула голову назад. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі великі окуляри від сонця.

"Доброго ранку☺️ з ранку я приймаю сонячні ванни в нашому розкішному басейні готелю, куди, до речі, не пускають з дітьми, оскільки це басейн тільки для дорослих", - написала Чехова.

Російська знаменитість розповіла, що на території готелю є три басейни, один з яких призначили для дітей.

За словами Анфіси, в басейні, в якому відпочиває вона звучить музика, а також завжди наливаються коктейлі.

"І якщо ви відірветеся від розглядання мого купальника, фігури і від пошуку фотошопу і поглянете на мою праву руку, то побачите як там розігрується фінальна сцена з Титаніка️. Цією сонячною фотографією бажаю вам прекрасного першого дня зими😍", - написала зірка.

За годину пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Від купальника дуже складно відірватися 💣", " Вау красуня . ❤️гарного відпочинку 👍", " дуже красиво💯", " але купальник дійсно вогонь 🔥", " ви шикарні👍"," а у нас почалося літо 😃", " красива!🔥 🌞 ", "Як завжди красуня👍 👍 👍 👍", " так... Кейт Вінслет вже не та, не та..😁 ", "Купальник 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, томна Чехова вразила соковитими вигинами в купальнику біля басейну:"по загару на афро тягнеш".

Як повідомляла Politeka, пустотлива Анфіса Чехова з величезним декольте показала пік насолоди.

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