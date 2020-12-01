Известная российская ведущая Анфиса Чехова сейчас проводит отдых в Дубае, откуда делится жаркими снимками в купальниках

В этот раз красотка позировала возле бассейна с голубейшей водой, пишет Politeka.net. Анфиса надела красивый купальник яркой расцветки.

Наряд обтянул тонкую талию, а его глубокое декольте придавало образу еще большего "жара".

Телеведущая распустила волнистые волосы и откинула голову назад. Завершили образ различные аксессуары, в том числе крупные очки от солнца.

"Доброе утречко☺️ С утра я принимаю солнечные ванны в нашем роскошном бассейне отеля, куда, кстати, не пускают с детьми, поскольку это бассейн только для взрослых", - написала Чехова.

Российская знаменитость рассказала, что на территории отеля есть три бассейна, один из которых определили для детей.

По словам Анфисы, в бассейне, в котором отдыхает она звучит музыка, а также всегда наливаются коктейли.

"И если вы оторветесь от разглядывания моего купальника, фигуры и от поиска фотошопа и взглянете на мою правую руку, то увидите как там разыгрывается финальная сцена из Титаника☺️ Этой солнечной фотографией желаю вам прекрасного первого дня зимы😍", - написала звезда.

За час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"От купальника очень сложно оторваться 💣", "Вау Красотка . ❤️хорошего Отдыха 👍", "Очень красиво💯", "Но купальник действительно огонь 🔥", "Вы шикарны👍", "А у нас началось лето 😃", "Красивая!🔥🌞", "Как всегда красавица 👍👍👍👍", "Да... Кейт Уинслет уже не та, не та..😁", "Купальник 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, томная Чехова сразила сочными изгибами в купальнике у бассейна: "По загару на афро тянешь".

Как сообщала Politeka, шаловливая Анфиса Чехова с огромным декольте показала пик наслаждения.

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