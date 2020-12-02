Відома модель Келлі Гейл з "Victoria's Secret" показала себе в останніх променях сонця

На фото Келлі позувала зовсім без одягу і білизни. Волосся у красуні були розпущеним, а стояла Гейл в пустелі. Дівчина однією рукою стиснула груди, а другою прикрила зону бікіні, щоб не засвітити найпікантніше. Кадр вийшов дуже пікантним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Захід в пустелі", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти мій допінг", "цей здивований погляд", "ви буквально мистецтво", "Привіт, любов дуже красива", "Ліліт після того, як вона добровільно покинула Едем, тому що відмовилася підкорятися" ," абсолютно приголомшливо красиво", " бездоганне тіло-Богиня !!!", "Можливо, це найкраща фотографія року", " я люблю цю фотографію! Відмінно спрацювало!". "Не хочу здатися грубим, але у кого-небудь є ця фотографія без неї? Цей пейзаж досить епічний".

Повідомлялося, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала свій шикарний вигляд ззаду.

Зірка одягла білосніжне Бікіні на тонких зав'язках. Келлі позувала в крихітному ліфчику, який навряд чи зміг прикрити найінтимніші місця.

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